Aydın'da 14 ayrı suçtan aranan şüpheli Nazilli'de yakalandı

Aydın'da 14 ayrı suçtan 2 yıldır aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerince Nazilli'de yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 5 dosya, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan 2 dosya, Hırsızlık suçundan 2 dosya, Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi ile Yağma suçundan, Cinsel Taciz, Hakaret, Tehdit ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçları olmak üzere 14 farklı suçtan aranan, 2 yıldır aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli aranan şahıs Nazilli ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN