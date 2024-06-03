Üye Girişi
Haberler

Aydın'da 14 ayrı suçtan aranan şüpheli Nazilli'de yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da 14 ayrı suçtan aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince Nazilli'de yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da 14 ayrı suçtan 2 yıldır aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerince Nazilli'de yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 5 dosya, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan 2 dosya, Hırsızlık suçundan 2 dosya, Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi ile Yağma suçundan, Cinsel Taciz, Hakaret, Tehdit ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçları olmak üzere 14 farklı suçtan aranan, 2 yıldır aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli aranan şahıs Nazilli ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Nazilli Aydın Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

 Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada

Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title