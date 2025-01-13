Aydın'da 125 Suçlu Yakalandı: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Aydın'da emniyet ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 125 şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. 6-12 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 19 bin 139 kişi sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 125 şahıs yakalandı, 63 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 10 adet tabanca, 7 adet pompalı tüfek, 127 adet fişek, 5 kilo 345 gram uyuşturucu madde, 8 bin 448 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca faili meçhul 23 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda da 19 bin 320 aracın sorgusu yapıldı. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 118 araç trafikten men edilirken, 4 bin 1 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı. Vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması amacıyla çalışmaların artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN