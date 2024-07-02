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Aydın'da 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, adli işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla icra edilen faaliyette;

Söke ilçesinde "Başkasına ait bankada veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" ve "Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E isimli şahıs yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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