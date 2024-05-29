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Aydın'da 11 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan A.Ö. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. A.Ö., 11 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan aranan A.Ö. isimli şahsı Türkmen Mahallesi'nde cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. A.Ö. iki dosya ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve üç dosya ile başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçlarından aranıyordu. Toplamda 11 yıl 6 ay hapis cezası A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Aydın Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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