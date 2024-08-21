Aydın'da 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İsabeyli Mahallesi'nde " Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ve " Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranan ve hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.A isimli şahsı yakaladı. Ayrıca şahıs, Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde 03 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen "yağma" olayının şüphelisi olarak da arandığı ortaya çıktı. Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN