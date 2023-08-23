Aydın'da 11 şüpheli yakalandı

Aydın'da yapılan çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında hırsızlık suçundan 19 yıl 5 ay hapis cezası alan bir kişi de bulunuyor.

Aydın'da asayiş ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin peşini bırakmıyor. Bu çerçevede denetimlerine hız kesmeden devam eden ekipler, geçtiğimiz gün gerçekleştirdikleri çalışmada hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, karşılıksız yararlanma ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından toplam 11 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan bir şüphelinin hırsızlık suçundan 19 yıl 5 ay hapis cezası aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan 11 şahıstan 6'sı işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken 5 şahıs ise serbest bırakıldı. - AYDIN