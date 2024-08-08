Aydın'da 100 Kişi Tutuklandı: Narkotik Operasyonları Devam Ediyor

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından 2024 yılının ilk 7 ayında narkotik suçlara yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 100 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2024 yılı ilk yedi ayında narkotik suçlara yönelik olarak bin 141 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 2 bin 5 şüpheli yakalanırken, 100 şüpheli tutuklandı, 157 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyonlarda; 24 kilogram esrar, 5 kilogram metamfetamin, 5 bin 415 adet uyuşturucu hap, 4 bin 113 kök kenevir bitkisi, 1 kilogram muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. - AYDIN