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Aydın'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri 10 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, titiz ve çok yönlü çalışmalarıyla ilçenin güvenliğini sağlamak adına çalışmalara devam ediyor. Kadınlar Denizi Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 10 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.O. isimli şahıs, suçlu veya suçluların yakalanması amacıyla sürdürülen operasyonlar kapsamında sokak üzerinde yakalandı. O.O., Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından aranıyordu. Emniyet güçlerince gözaltına alınan O.O., yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kuşadası Aydın Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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