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Aydın'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı kent genelindeki sorumluluk alanında bulunan bölgelerde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada; kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak, kabul etmek ve kullanmak, siyasal partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina tesis veya eşyaya zarar verme, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında toplam 10 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. isimli şahıs Türkmen Mahallesi'nde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Jandarma Aydın Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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