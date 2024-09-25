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Aydın'da 10 İlden Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

Aydın'da 10 İlden Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı
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Nazilli'de yapılan 23 saatlik takip sonrası, 10 farklı hırsızlık olayından aranan A.K. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, 29 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 10 farklı ilden, 10 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalandı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar ile ilgili olarak 23 saat kesintisiz olarak yapılan takip ile 10 farklı ilden 10 farklı hırsızlıktan aranması olan A.K. isimli şahsın 29 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit edilerek yakalandı. Şahıs yapılan işlemler sonrasında Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Nazilli

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