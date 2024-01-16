Aydın'da 10 Ayrı Suçtan Aranan Firari Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 10 ayrı suçtan aranan ve hakkında 28 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre, hırsızlıktan 5 dosya, nitelikli yağmadan 2 dosya, hükümlü ve tutuklunun kaçması, şantaj, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama olmak üzere toplam 10 ayrı suçtan aranan ve hakkında 28 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli A.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN