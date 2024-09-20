Üye Girişi
Haberler

Aydın'da 10 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da 10 Aranan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi başarılı bir operasyonla yakaladı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aydın'da polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'da polis ekiplerinin halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için sürdürdüğü çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan ekipler gerçekleştirdikleri operasyonlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda; hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından aranması olan ve hakkında 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile 2 bin TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, basit yaralama ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından aranması olan ve hakkında 14 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranması olan ve hakkında 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası ile 6 bin 80 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, iftira suçundan aranması olan ve hakkında 6 bin TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan aranması olan ve hakkında bin 500 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan aranması olan ve hakkında 4 bin 500 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranması olan 2 şahıs, hırsızlık suçundan aranması olan 1 şahıs, ve özel belgede sahtecilik suçundan aranması olan 1 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs yakalandı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda 2 şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca ve 127 fişek, 1 şahıstan 16,5 gram esrar, 2 şahıstan bir miktar metamfetamin ve 1 şahıstan da 12 adet uyarıcı hap ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Efeler

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 İsrail vahşete doymuyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar

Öldürdükleri sivili tekmeleyerek çatıdan aşağı attılar

 Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı
Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin iddia oranları belli oldu mu? FB- GS iddia oranları ne? 32. Dönem POMEM başvuru tarihi! POMEM başvuru şartları neler? POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı? Konyaspor- Sivasspor maçı ne zaman? Konyaspor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 6. Hafta maçları... Düz memur nedir? Düz memur kadroları nelerdir? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü? 20 Eylül Müge Anlı'da Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, olay nedir? KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR? KPSS Ön Lisans puanı kaç olmalı? Ön lisans KPSS ile nerelere girilir? Düz memurluk için hangi KPSS puan türü gerekir? KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! KPSS ön lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? ÖSYM ekranı! KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA: KPSS ön lisans sonuçları saat kaçta açıklanacak? Az önce deprem mi oldu? 20 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });