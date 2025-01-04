Aydın'da 1 Yılda 31 Bin 423 Sürücüye Trafik Cezası

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 1 yıllık trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 31 bin 423 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2024 yılı karnesi belli oldu. Ekipler tarafından trafik faaliyetlerine yönelik yapılan denetim, kontrol ve eğitim kapsamında, son 1 yılda 738 bin 697 araç ve şahsın sorgusu yapıldı. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 31 bin 423 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 5 bin 23 araç trafikten men edildi, bin 52 sürücünün de ehliyeti geri alındı. Eğitim faaliyetleri kapsamında ise 53 bin 983 sürücü, öğrenci ve yayaya trafik eğitimi verilirken, 10 bin 759 okul servis aracı kontrol edildi. Yönetmeliklere uymadığı tespit edilen 50 servis aracına cezai işlem uygulandı. Trafik güvenliğinin oluşturulması hedefiyle gerçekleştirilen denetim ve eğitimlerin, 2025 yılında da aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN