Üye Girişi
Haberler
Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
Türkiye sınırında hareketlilik! ABD tartışmalara son noktayı koydu
Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk'ten açıklama
Öcalan silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk yanıtladı
Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
Buz gibi havada hakkını arayan işçileri parmak sallayarak tehdit etti
Tuğçe Tayfur babasının cenazesine katılamayacak
Küs olduğu babasının cenazesine katılamayacak

Aydın'da 1 Yılda 31 Bin 423 Sürücüye Trafik Cezası

Aydın'da 1 Yılda 31 Bin 423 Sürücüye Trafik Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı trafik denetimlerinde, 1 yılda 31 bin 423 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 738 bin 697 araç ve şahıs kontrol edildi. Trafik güvenliği için eğitim faaliyetleri de sürdürüldü.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 1 yıllık trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 31 bin 423 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2024 yılı karnesi belli oldu. Ekipler tarafından trafik faaliyetlerine yönelik yapılan denetim, kontrol ve eğitim kapsamında, son 1 yılda 738 bin 697 araç ve şahsın sorgusu yapıldı. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 31 bin 423 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 5 bin 23 araç trafikten men edildi, bin 52 sürücünün de ehliyeti geri alındı. Eğitim faaliyetleri kapsamında ise 53 bin 983 sürücü, öğrenci ve yayaya trafik eğitimi verilirken, 10 bin 759 okul servis aracı kontrol edildi. Yönetmeliklere uymadığı tespit edilen 50 servis aracına cezai işlem uygulandı. Trafik güvenliğinin oluşturulması hedefiyle gerçekleştirilen denetim ve eğitimlerin, 2025 yılında da aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Paniklediler! İsrail hükümetine Türkiye uyarısı
img

Kandıralı Ferdi tutuklandı
img

Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
Karatay hakim karşısına çıkıyor! Hakkındaki iddia çok vahim
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
Alanyaspor'a yenildi, dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
Cenaze programı neden değişti? İşte sebebi
ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
ASELSAN ve Aziz Yıldırım arasında dev anlaşma
Acun Ilıcalı 'Türk Bayrağı'na yasak koydu' iddialarına son noktayı koydu
Acun Ilıcalı, gece yarısı iddialara son noktayı koydu

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 4 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 4 Ocak Beşiktaş, Küçükçekmece, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 4 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Bursa elektrik kesintisi! 4 Ocak Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 4 Ocak Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4 Ocak Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.