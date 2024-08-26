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Aydın'da 1 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 88 koli içerisinde piyasa değeri 1 milyon 56 bin TL olan 1 ton 760 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Şüphelilere vergi cezası uygulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 88 koli içerisinde piyasa değeri 1 milyon 56 bin TL olan 1 ton 760 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmada, R.A., E.A. ve N.A. isimli şüpheliler tarafından Efeler ilçesinden Denizli'ye sahte zeytinyağı sevkiyatı yapılacağı yönünde alınan istihbarat üzerine şüpheli araç Aydın-Denizli Karayolu üzeri Serçeköy Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında durduruldu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri ile birlikte yapılan kontrollerde zeytinyağlarının sahte olduğu tespit edildi. Araç içerisinde yapılan aramalarda; 88 koli içerisinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 56 bin TL olan toplam 1 ton 760 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafında şüphelilere 550 bin TL tutarında vergi cezası uygulandı. Aydın İl Tarım Müdürlüğü tarafından gerekli numuneler alınarak sahte ürünlere el konuldu. El konulan ürünler Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zeytinyağı Jandarma 3-sayfa Ekonomi Efeler Tarım Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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