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Aydın'da 1 Haftalık Operasyonda 161 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da 1 Haftalık Operasyonda 161 Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'da emniyet ekiplerinin koordinesinde yapılan 1 haftalık çalışmada toplam 161 aranan şahıs yakalanarak, 74'ü tutuklandı. Operasyonda 8 tabanca, 1 pompalı tüfek, uyuşturucu maddeler ve çalıntı araçlar ele geçirildi.

Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmada toplam 161 aranan şahıs yakalandı, 74 şahıs tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda il genelinde 1 haftada yapılan çalışmalarda 18 bin 244 şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulama ve çalışmalarda ise çeşitli suçlardan aranan 161 şahıs yakalandı, 74 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda da 8 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 57 adet fişek, 1 adet çalıntı otomobil, 259 gram uyuşturucu madde ve 577 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca faili meçhul 23 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda ise 20 bin 240 aracın sorgusu yapıldı, kurallara uymadığı tespit edilen 113 araç trafikten men edildi, 4 bin 555 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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