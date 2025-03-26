İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 143 adrese baskın! Onlarca gözaltı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
CHP'den Erdoğan'a 'Turpun büyüğü dökülmedi' yanıtı

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi: Anlıyoruz ki...
CHP'den Erdoğan'a 'Turpun büyüğü dökülmedi' yanıtı

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi: Anlıyoruz ki...

Aydın'da 1.15 Milyon TL Değerinde Taklit Parfüm Operasyonu

Aydın'da 1.15 Milyon TL Değerinde Taklit Parfüm Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan çeşitli markalara ait taklit parfümler ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan çeşitli markalara ait taklit parfüm ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ile birlikte replika, taklit, tağşiş ürünlere yönelik operasyon düzenlendi. Germencik ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında; 458 paket çeşitli markalarda taklit parfüm ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olduğu öğrenilirken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title