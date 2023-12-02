Aydın Çine ilçesinde motosiklet denetimleri sıkılaştırıldı

Çine ilçesinde artan motosiklet kazaları ve şikayetler üzerine polis ekipleri denetimleri sıkılaştırdı. Plakasız motosikletler, kasksız sürücüler ve diğer ihlaller üzerinde duran ekipler, bilgilendirici broşürler de dağıtıyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde polis ekipleri motosikletlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

Motosiklet kullanımın oldukça fazla olduğu Çine ilçesinde son zamanlarda artış gösteren motosiklet kazaları ve vatandaşların şikayetleri üzerine Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri harekete geçti. İlçe genelinde denetimlerini sıkılaştıran ekipler özellikle plakasız motosikletler, kask takmamak, küçük yaşta çocukların motosiklet kullanması, tescil kaydı olmayan motorlar, ehliyetsiz motosiklet kullanımı, muayene ve trafik sigortası olmayan motorlar olmak üzere motosikletleri mercek altına aldı. Sokak sokak, cadde cadde motosiklet denetimi yapan ekipler olumsuzluklara geçit vermiyor.

Denetimler çerçevesinde vatandaşları da uyaran ekipler, motosiklet sürüsü ve vatandaşlara 'hayatıma kastım yok kaskım var, hayatı kafama takıyorum ve kask ciddi, ölümlü yaralanmaları yüzde 75 oranında azaltır ve kaskınız kaskonuzdur' gibi uyarıcı notların bulunduğu bilgilendirici broşürler dağıtıyor. Edinilen bilgiye göre, son 2 haftalık süreçte 35 sürücüye trafik cezası uygulandı, 9 motosiklet de trafikten men edildi.

Ekipler denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtirken, vatandaşlar da yapılan trafik denetimlerinden çok memnun olduklarını dile getirdi. - AYDIN