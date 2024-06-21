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Aydın Bozdoğan ve Koçarlı ilçesinde çıkan yangınlar evlere zarar verdi

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Aydın Bozdoğan ve Koçarlı ilçesinde çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, yangında evlerin zarar gördüğü belirtildi. Koçarlı Satılar Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangın bitişikteki evlere sıçradı. Aynı saatlerde Bozdoğan'ın Pınarlı Mahallesi'nde de yangın çıktı ve ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekipleri yangınları söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Bozdoğan ve Koçarlı ilçesinde çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, yangında evlerin zarar gördüğü belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Koçarlı Satılar Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktı. Alevler bitişikteki evlere sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bir diğer yangın ise aynı saatlerde Bozdoğan'ın Pınarlı Mahallesi'nde çıktı. Ormanlık alana sıçradığı öğrenilen alevleri söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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