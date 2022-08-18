Aydın 3. sayfa haberleri: Söke'de orman yangını Aydın haberleri... Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Akçakonak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Aydın 3. Sayfa Haberler

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