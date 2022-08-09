Aydın 3. sayfa haberleri: Kuşadası Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Kuşadası Belediyesi, vatandaşları dolandırıcılar konusunda uyardı.

Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Dolandırıcılık amacı taşıyan bazı kötü niyetli kişilerin Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ın adını kullanarak vatandaşlarımızı aradığı ve çeşitli gerekçelerle para ve yardım talebinde bulunduğu belirlenmiştir. Vatandaşlarımızın bu tip aramalara itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.

Kuşadası Belediyesi'nin farklı kademelerinde görev yapan yöneticilerin veya çalışanların vatandaşları arayarak bu tür taleplerde bulunmasının mümkün olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Dolandırıcılık amacı taşıyan bazı kötü niyetli kişilerin Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ın adını kullanarak vatandaşlarımızı aradığı ve çeşitli gerekçelerle para ve yardım talebinde bulunduğu belirlenmiştir. Belediyemizde gerek yönetici gerekse de farklı kademelerde görev alanların vatandaşları arayarak para ve yardım talebinde bulunması kesinlikle söz konusu değildir. Yardımsever hemşehrilerimizin kötü niyetli kişilere itibar etmemesi, benzer girişimlere maruz kalanların da acilen kurumumuza, adli mercilere veya kolluk kuvvetlerine başvurmaları önemle rica olunur. Başkan Yardımcımız Oğuzhan Turan tarafından konuyla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli makamların da durumun takipçisi olacağından eminiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN