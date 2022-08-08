Aydın 3. sayfa haberleri: JASAT, Başkentte 15 farklı hırsızlık olayını aydınlattı: 10 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın 3. sayfa haberleri: JASAT, Başkentte 15 farklı hırsızlık olayını aydınlattı: 10 gözaltı

Aydın 3. sayfa haberleri: JASAT, Başkentte 15 farklı hırsızlık olayını aydınlattı: 10 gözaltı

Aydın haber... Başkentte 5 ilçede meydana gelen 15 farklı hırsızlık olayı, jandarma suç araştırma timleri (JASAT) tarafından aydınlatıldı.

 - Güncelleme:

Başkentte 5 ilçede meydana gelen 15 farklı hırsızlık olayı, jandarma suç araştırma timleri ( Jasat ) tarafından aydınlatıldı. Çalışmalar sonucunda 10 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında; Ayaş, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 15 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Tespit edilen 17 şüpheliden 10'u yakalanarak haklarında adli işlem başlatılırken, 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Meydana gelen olaylarda tespit edilen 7 şüpheli için yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Araştırma Jandarma Ankara JASAT 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title