Aydın 3. sayfa haberleri: JASAT, Başkentte 15 farklı hırsızlık olayını aydınlattı: 10 gözaltı Aydın haber... Başkentte 5 ilçede meydana gelen 15 farklı hırsızlık olayı, jandarma suç araştırma timleri (JASAT) tarafından aydınlatıldı. Başkentte 5 ilçede meydana gelen 15 farklı hırsızlık olayı, jandarma suç araştırma timleri ( Jasat ) tarafından aydınlatıldı. Çalışmalar sonucunda 10 şüpheli yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında; Ayaş, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 15 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Tespit edilen 17 şüpheliden 10'u yakalanarak haklarında adli işlem başlatılırken, 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Meydana gelen olaylarda tespit edilen 7 şüpheli için yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Araştırma Jandarma Ankara JASAT 3. Sayfa Haberler

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