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Aydın 3. sayfa haberleri: Didim'de 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Aydın 3. sayfa haberleri: Didim'de 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın haberlerine göre Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Aydın 3. Sayfa Haberler

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