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Aydın 3. sayfa haberleri: Aydın'da kıraathaneye kumar baskını

3. Sayfa Haberleri

Aydın 3. sayfa haberleri: Aydın'da kıraathaneye kumar baskını

Aydın haberler... Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kıraathaneye yapılan baskında iki bin lira kumar parası ele geçirilirken, kumar oynayan şahıslara 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kıraathaneye yapılan baskında iki bin lira kumar parası ele geçirilirken, kumar oynayan şahıslara 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Kumarla Mücadele çerçevesinde, gece geç saatlerde Güzelhisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathaneye yapılan baskında, kumar oynayan şahıslar suçüstü yakalandı. Operasyonda kumar oynamak için kullanılan çok sayıda materyale ve 2 bin TL kumar parasına el konuldu. Ayrıca kumar oynayan şahıslara toplam 7 bin 276 TL idari para cezası yazılırken, işyeri sahipleri hakkında da Kumar Oynamak için Yer Temin Etmekten soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın 3. Sayfa Haberler

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