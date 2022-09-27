Aydın 3. sayfa haberleri: Aydın'da 116 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Aydın haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Milli Park sınırları içerisindeki farklı noktalarda 116 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Milli Park sınırları içerisindeki farklı noktalarda 116 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yürütülen çalışmalarda, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından geri itme yöntemi ile ölüme terkedilen 116 düzensiz göçmen Kuşadası ilçesi Milli Park içinde bulunan farklı noktalarda kurtarılarak, gerekli işlemlere başlandı. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kuşadası Göçmen Aydın 3. Sayfa Haberler

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