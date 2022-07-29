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Aydın 3. sayfa haberi... Söke'de ambulans kazaya karıştı

Aydın 3. sayfa haberi... Söke'de ambulans kazaya karıştı

Aydın haberleri: Aydın'ın Söke ilçesinde çok sık kazanın meydana geldiği Kuşadası Karayolu Ağaçlı Kavşağı'nda bu kez kazaya ambulans da karıştı.

Aydın'ın Söke ilçesinde çok sık kazanın meydana geldiği Kuşadası Karayolu Ağaçlı Kavşağı'nda bu kez kazaya ambulans da karıştı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Söke ilçesi Ağaçlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağaçlı Kavşağı'nda hastaya giden bir ambulans ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. 09 DM 675 plakalı ambulans ile 41 AB 364 plakalı otomobilin karıştığı kazada yaralı olmaması teselli kaynağı oldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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