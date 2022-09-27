Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın 3. sayfa haberi... Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Aydın 3. sayfa haberi... Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

Aydın gelişmesine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu Madde İmalı, Ticareti ve Kullanımının Önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Çapahasan Mahallesi'nde adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden 2 şüpheli şahsa yönelik ev ve eklentilerinde arama ve yakalama faaliyeti icra edildi. Yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 95 gram esrar, 7 gram eroin ve 4 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahsın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title