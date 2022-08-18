Aydın 3. sayfa haberi... Kuşadası'nda 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Aydın 3. sayfa haberi | Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüpheli şahıslar üzerinde uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Yeniköy yolunda uygulama yapan jandarma ekipleri şüpheli bir otomobili durdurdu. Araçtan indirilen M.O.T.'nin yapılan GBT kontrolünde, gece vakti yağma suçundan hakkında 24 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak karakola götürülen G.O.T. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevi'ne gönderildi. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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