Aydın 3. sayfa haberi... Germencik'te çaldı, Söke'de yakalandı Aydın haber: Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı olayının şüphelisi Söke polisi tarafından yakalandı. Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı olayının şüphelisi Söke polisi tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Germencik'ten otomobil çalarak kaçan Orhan S. isimli şahsın takibe alınmasının ardından Söke Polisi'nin duyarlılığı sayesinde hırsız Söke'de yakayı ele verdi. Plaka tanıma sisteminden (PTS) Söke'ye girdiği anlaşılan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildiği belirtildi. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Germencik Aydın 3. Sayfa Haberler

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