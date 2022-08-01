Aydın 3. sayfa haberi... Bozdoğan'daki zirai alandaki yangın söndürüldü - Haberler

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Aydın 3. sayfa haberi... Bozdoğan'daki zirai alandaki yangın söndürüldü

Aydın 3. sayfa haberi... Bozdoğan'daki zirai alandaki yangın söndürüldü

Edinilen Aydın gelişmesine göre Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki zirai alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki zirai alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Madran ve Hisar Mahallelerinde yer alan Kale mevkiindeki zeytinlik alanda yangın çıktı. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın da, yaklaşık 10 dönüm zeytinlik alan zarar gördü. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bozdoğan Aydın 3. Sayfa Haberler

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