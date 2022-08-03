Aydın haberleri... Aydın organize sanayi bölgesinde yangın Aydın haberleri: Aydın organize sanayi bölgesinde yangın Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde kauçuk malzemelerin tutuşması sonucu meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Aydın organize sanayi bölgesinde yangın AYDIN - Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde kauçuk malzemelerin tutuşması sonucu meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre bugün saat 18.00 sıralarında ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde boş alanda bir fabrikaya ait dışarıdaki kauçuk malzemelerin tutuşmasını sonucu yangın meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bölgesine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç 3. Sayfa Haberler

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