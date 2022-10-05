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Aydın 3. sayfa haberi: Aydın'da Yunus Timleri suçlulara göz açtırmıyor

3. Sayfa Haberleri

Aydın 3. sayfa haberi: Aydın'da Yunus Timleri suçlulara göz açtırmıyor

Aydın habere göre Aydın'ın Efeler ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yunus timleri yaptıkları çalışmalarda 29 aranan şahsı yakalarken, çok sayıda suç unsuru da ele geçirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yunus timleri yaptıkları çalışmalarda 29 aranan şahsı yakalarken, çok sayıda suç unsuru da ele geçirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri son günlerde yapmış olduğu çalışmalarda, birinin 4 yıl 2 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahısla birlikte 29 aranan şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız otomatik tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 49 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 13 şahıstan değişik miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5607 Kaçakçılık Kanunu çerçevesinde 118 adet tütün bandrolü, 63 karton makoron, 10 kg kıyılmış tütün ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda ek olarak çeşitli tarihlerde çalınan 3 adet çalıntı motosiklet şüphelileriyle birlikte yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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