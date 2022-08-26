Aydın 3. sayfa haberi: Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önce refüje, sonra kaldırımda bulunan ağacı çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Efeler ilçesi Aydın-Muğla karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 FS 171 plakalı otomobil sürücüsü M.A., Aydın istikametinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetin kaybolması ile birlikte refüje çarpan otomobil yol kenarına savrularak kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağacı yerinden söken otomobil, yaklaşık 2 metre ağaç ile birlikte sürüklendi. Meydana gelen kazada şoför M.A. ile araç içerisinde yolcu konumunda bulunan İ.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İş çıkışı dolayısıyla bölgede yoğunluk yaşanırken, kaza esnasında kaldırımda kimsenin olmaması nedeniyle muhtemel bir faciadan dönüldü. Kaza sonrasında trafik ekipleri yolu bir süre tek şeride düşürürken, kaza yerine sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri personelleri yolu temizledi. - AYDIN