Aydın 3. sayfa haberi: Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

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Aydın 3. sayfa haberi: Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın 3. sayfa haberi: Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın 3. sayfa haberi: Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari araç içerisinde sıkışan 2 kişi yaralandı.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari araç içerisinde sıkışan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ilıcabaşı Mahallesi Denizli Bulvarı üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ABV 49 plakalı ticari araç sürücüsü M.İ. önündeki aracın ani fren yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada araç içerisindeki şoför ve yolcu konumunda bulunan Y.T. sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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