Aydın 3. sayfa haberi: Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı Aydın 3. sayfa haberi... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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