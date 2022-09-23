Aydın 3. sayfa haberi... Aydın'da 29 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Aydın yerel 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aydın 3. sayfa haberi... Aydın'da 29 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.