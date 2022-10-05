Aydın 3. sayfa: Didim'de 500 litre el yapımı içki ele geçirildi

Aydın 3. sayfa haberi | Aydın'ın Didim ilçesindeki bir ev ve eklentilerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, yaklaşık 500 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesindeki bir ev ve eklentilerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, yaklaşık 500 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik çalışmalar neticesinde Akköy Mahallesi'nde adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden E.E isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalar neticesinde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, el yapımı, 500 litre kaçak içki ve alkol yapımında kullanılan 2 şişe anason kiti ele geçirildi. Ev sahibi E.E. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN