Ayçiçeği Yağı Yüklü Tanker Park Halindeki Araçların Üzerine Devrildi

Güncelleme:
Balıkesir’de Değirmenboğazı mevkiinde ayçiçeği yağı dolu tanker direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Olayda 7 araç hasar gördü, tankerdeki 2 kişi yara almadan kurtuldu.

Susurluk-Balıkesir yolu Değirmenboğazı mevkiinde ayçiçeği yağı dolu tanker direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Park halindeki 7 araç hasar gördü.

Olay, Balıkesir'de Değirmenbogazi piknik alanının önünde meydana geldi. Bursa yönünden Balıkesir istikametinde gelen M.G. yönetimindeki 63 AIM 790 plakalı ayçiçek yağı yüklü tanker, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Tankerde bulunan 2 kişinin yara almadan tankerden çıktığı öğrenildi. Kaza ihbarı üzerine olay mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yağ dolu tankerde bir sızıntı olmadığı görüldü. Karesi ekipleri tarafından olay yerinde yangına karşı gerekli güvenlik önlemi alındı. Kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
