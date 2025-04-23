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Ayasofya'da Deprem Panik Yarattı

Ayasofya'da Deprem Panik Yarattı
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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Ayasofya-i Kebir Camii'nde büyük panik yaşandı. Yerli ve yabancı turistler, tarihi camiden dışarı çıkarak depremin etkisinden uzaklaştı.

Ayasofya'da depreme yakalananlar kendilerini panikle dışarı attı

İSTANBUL - İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki yerli ve yabancı turistler büyük panik yaşayarak kendilerini dışarı attı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki yerli ve yabancı turistler kendilerini dışarı attı. Tarihi camide depreme yakalananların panikle dışarıya çıktıkları o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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