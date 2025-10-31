Haberler

Ayasofya Camii'nde Kundaklama Girişimi: 13 Yıla Kadar Hapis Talebi

Güncelleme:
Dünya Miras Alanı'ndaki Ayasofya Camii'nin içindeki zemin halısını yakmaya çalışan Mesut G. hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Şüpheli, yangın çıkarmak için kitap, yazma ve ağaç parçalarını yanıcı madde ile tutuşturduğunu itiraf etti.

Dünya Miras Alanı sınırlarında olan Ayasofya Camii'nin içerisindeki zemin halısını yanında getirdiği kitap, yazma ve ağaç parçalarını tutuşturarak yakmaya çalışan şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul'da 11 Temmuz 2025'de 'Dünya Miras Alanı' sınırlarında olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'in içindeki zemin halısını, yanında getirdiği kitap, yazma ve ağaç parçalarını yanıcı madde ile tutuşturarak yakmaya çalışan şüpheli Mesut G.'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 'ihbar eden' sıfatıyla, Mesut G. ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, olay günü emniyete gelen ihbarda Ayasofya Camii'nde yangın çıkarmaya çalışan bir şahsın olduğunun bildirildiği, yangının cami görevlileri tarafından söndürüldüğü, bunun üzerine Bakanlıkça 'Dünya Miras Alanı' sınırlarında olan ve 1.grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi harimindeki kundaklama olayı nedeniyle suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerine yer verilen iddianamede, şüpheli Mesut G.'nin x-ray cihazından geçerek Ayasofya Camii'nin içerisine girdiği, yanında getirdiği bez torba içerisinden kitap olarak değerlendirilen nesneyi çıkararak cami sütununun dibine götürdüğü, sonrasında burada ateş yaktığı, ardından hızla uzaklaşarak camiyi terk ettiği aktarıldı.

"Amacım Ayasofya Camii'ni yakmaktı, herhangi bir pişmanlığım yoktur"

Şüpheli Mesut G.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, "Camiye geldikten sonra cemaatin yatsı namazını bitirmesinin akabinde yatsı namazını kıldım ve cemaat ayrılmaya başlayınca yanımda getirdiğim 1 adet İncil, 1 adet yazma ve farklı yerlerden toplanan yaprak ve ağaç parçalarını kolonya kutusu ile birlikte tutuşturdum, halının altına koyarak camiden ayrıldım. Amacım Ayasofya Camii'ni yakmaktı. Yanımda yazma bulundurmamın nedeni, inançlarımda kadın saçının cinsel bir obje olmamasından dolayı tepki mahiyetindedir. İncil'i de Ayasofya'nın önceden kilise olmasından dolayı dikkat çekme amacıyla getirdim. Herhangi bir pişmanlığım yoktur" ifadelerini kullandı.

13 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mesut G.'nin yanında getirdiği kitap, yazma ve ağaç parçalarını yanıcı madde ile tutuşturarak Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'in içindeki zemin halısını yakarak zarar verdiği, ayrıca bu yerin 1. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olduğu ifade edildi. İddianamede şüpheli Mesut G.'nin "yakarak kamu malına zarar verme" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplamda 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
