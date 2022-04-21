Ayancık'ta tek katlı ev alev alev yandı - Haberler

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Ayancık'ta tek katlı ev alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ayancık'ta tek katlı ev alev alev yandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çayiçi Mahallesi Dere Sokak üzerindeki Nazmiye Altunel'e ait tek katlı evde gece saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen alev ve dumanları görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Evde kimsenin olmaması bir faciayı önlerken, polis yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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