Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı - Haberler

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Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Aydaş idaresindeki 19 ABD 452 plakalı otomobil, Türkeli-Ayancık karayolu Büyükdüz mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 acil servis ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP

Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri, Otomobil, Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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