Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Aydaş idaresindeki 19 ABD 452 plakalı otomobil, Türkeli-Ayancık karayolu Büyükdüz mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 acil servis ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP