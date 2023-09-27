Ayakta kalan orta hasarlı binada yangın paniği

Boş binada yangın korkuttu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi yanında bulunan ve ayakta kalan tek orta hasarlı binada yangın paniğe neden oldu.

Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Şazi Bey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarındaki 6'ncı Ebrar Siteleri'nin hemen yanında bulunan ve depremlerde orta hasar alarak boşaltılan 7 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürmeyi başardı.

6 Şubat depremlerinde içinde kimsenin yaşamadığı binanın içerisinde bazı eşyaların bulunduğu ve yangında zarar gördüğü bildirildi.

Yangın çıkan apartmanda daire sahibi olan Kemal Kahraman, "İçindeki tüm eşyalar hırsızlandı, şu anda da yangın çıktı. Artık kim giriyor çıkıyor bir bilgimiz yok. Kimse oturmuyor giren çok. Hem de yangın çıktı. Burada toplamda 70 daire var ama şu anda hepsi kullanılmaz durumda. Şu anda sahipsiz bir bina durdukça çürüyor gidiyor. İçeride tek tük malzeme kalmıştı onlar da yangında gidiyor. Ama içeriye bilmediğimiz kişiler giriyor çıkıyor. Biz de sürekli başında bekleyemiyoruz. Yangına da engel olamıyorsun, hırsızlara da engel olamıyorsun" dedi.

Binanın uzun süredir yöneticiliğini yapan Mehmet Yinanç ise, "Balici yatağı olduğu gördüğünüz gibi. Burası hep eşyalı dairelerdi eşyaları bile çalındı. Burada 71 daire var, kapıcı dairesi de içinde olmak üzere. Eşimi bıraktım geldim ben buraya. Canım sıkıldı ister istemez, 5 senedir ekmeğini yiyoruz biz buranın" diye konuştu.