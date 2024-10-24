Üye Girişi
Haberler

Ayakkabıya Gizlenmiş 1 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de jandarma ekipleri, ayakkabıya gizlenmiş 1 kilo uyuşturucu madde buldu. Yabancı uyruklu kişinin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu Kayseri'ye getirdiği öğrenildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ayakkabıya gizlenmiş 1 kilo uyuşturucu bulundu

KAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; ayakkabı içerisine gizlenmiş 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ortak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu F.M.'nin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi Kayseri'ye getirdiği ve Gülük Mahallesi'nde bir otelde konakladığı yönünde bilgiye ulaşıldı. F.M.'nin konakladığı otel odasında ve üzerinde ekiplerce yapılan aramada ayakkabısının içerisinde gizlenmiş 1 kilo 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Yenişehir Mahallesi'nde M.G.'nin evinde yapılan aramada 260 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayakkabıya Gizlenmiş 1 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik İstanbul Jandarma Kayseri 3-sayfa Sağlık Hukuk Suç

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ saldırısı sonrası MSB'den terör örgütüne ağır darbe

TUSAŞ'a yapılan saldırı sonrası terör örgütü PKK'ya ağır darbe

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

BRICS Zirvesi'nden dünyaya TUSAŞ mesajı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı

İçinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı! Mahinur Özdemir Göktaş yaralandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Ekim canlı döviz kuru! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 24 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'un kaç günlük suyu var? BİM AKTÜEL KATALOĞU 25 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 25 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Mine Sevjin Alçiçek kimdir? Terörist Mine Sevjin Alçiçek öldürüldü mü? (TUSAŞ) CANLI ALTIN KURU | 24 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA: Irak ve Suriye'de kaç terörist etkisiz hale getirildi? Son durum ne? TUSAŞ hangi uçakları üretiyor? 29 Ekim Bursa kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Bursa ücretsiz konserler iptal mi oldu? 29 Ekim İzmir kutlamaları iptal mi? 29 Ekim İzmir ücretsiz konserler iptal mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.