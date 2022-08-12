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Ayakkabı ustası teknolojiye direniyor

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Ayakkabı ustası teknolojiye direniyor

Malatya'da yaklaşık 40 yıldır ayakkabı ustalığı yapan Mehmet Çoban, gelişen teknoloji karşısında yok olmaya yüz tutan mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

Malatya'da yaklaşık 40 yıldır ayakkabı ustalığı yapan Mehmet Çoban, gelişen teknoloji karşısında yok olmaya yüz tutan mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'nde bulunan tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki Yemeniciler İş Hanında yıllardır faaliyet gösteren 48 yaşındaki Mehmet Çoban gelişen teknoloji karşısında yok olmaya yüz tutan mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Mesleğin kentteki son temsilcilerinden olan Mehmet usta çocuk yaşlarda başladığı tamamı el becerisine dayanan ayakkabı ustalığının yok olmaması için çaba sarf ediyor.

Mesleğe çocuk yaşlarda ayakkabı ustası olan amcasının yanında başlayan Çoban, daha günübirlik 70 çift ayakkabı üretimi yaptıklarını bugünlerde ise bu rakamın 24'lere kadar düştüğünü ifade etti.

38 yıldır el imalatı ayakkabı üretimi yaptıklarını kaydeden Çoban, "Eskide işimiz daha güzeldi. Son yıllarda iş kapasitemiz düştü. Günde 16 -24 çift ayakkabı yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 40, daha önceleri yıllarda ise 70 çift ayakkabı yapabiliyorduk, gün geçtikçe düşüyor" dedi.

Ürettikleri ayakkabıları daha çok İstanbul ve çevre illere gönderdiklerini aktaran Çoban, mesleği öğretecek çırakta bulamadıklarını söyledi. Daha çok toptan satış yaptıklarını kaydeden Çoban, "Fiyatlarımız geçen yıl 70-80 TL aralığındaydı. Bu yıl ise 180 -200 TL civarında toptan satıyoruz. Ürünlerimizi en fazla İstanbul olmak üzere Adıyaman, Elazığ ve Sivas illerine de gönderiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Çoban İstanbul Malatya 3. Sayfa Haberler

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