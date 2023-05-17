- Ayakkabı hırsızları önce numarasına sonra kalitesine baktı

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir apartmana giren ayakkabı hırsızlarının, daire önündeki ayakkabıların önce numarasına sonra kalitesine bakarak seçtiği rahat tavırları dairenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Mayıs günü saat 17.40 sıralarında, Ergani ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesinde meydana geldi. Bir apartmana giren 2 genç, daire önünde ayakkabı rafından çalacağı ayakkabıları önce numarasına sonra kalitesine göre seçti. İlginç tavır sergileyen hırsızlar, daha sonra çaldıkları 2 çift ayakkabıyı tişörtün içine saklayarak binadan ayrıldı. O anlar dairenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Daire sakini hırsızlığın küçük veya büyüğünün olmayacağını belirterek, bu duruma tepki gösterdi.