Ayakkabı hırsızları önce numarasına sonra kalitesine baktı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir apartmana giren ayakkabı hırsızlarının, daire önündeki ayakkabıların önce numarasına sonra kalitesine bakarak seçtiği rahat tavırları, dairenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Mayıs günü saat 17.40 sıralarında, Ergani'nin Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmana giren 2 genç, daire önünde ayakkabı rafından çalacağı ayakkabıları önce numarasına sonra kalitesine göre seçti. İlginç tavır sergileyen hırsızlar, daha sonra çaldıkları 2 çift ayakkabıyı tişörtün içine saklayarak binadan ayrıldı. O anlar dairenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Daire sakini ise hırsızlığın küçük veya büyüğünün olmayacağını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. - DİYARBAKIR