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Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te bir ayakkabı atölyesindeki kalıp makinesi patladı.

Gaziantep'te bir ayakkabı atölyesindeki kalıp makinesi patladı. Patlama sonucu iş yeri sahibi baba yaralanırken oğlu ise hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bir ayakkabı atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, ayakkabı atölyesinde bulunan kalıp makinesi bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu iş yeri camları tuzla buz olurken, etraf savaş alanına döndü. Meydana gelen patlamada iş yeri sahibi Kadir Aslan (45) hafif yaralanırken, oğlu Enes Aslan ise (24) ağır yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan genç kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayakkabı atölyesindeki patlamada ağır yaralanan Enes Aslan'ı ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan baba Kadir Aslan'ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kadir Aslan Şehitkamil Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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