Ayağından elektrik teline takılan martıya kurtarma operasyonu - Haberler

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Ayağından elektrik teline takılan martıya kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ayağından elektrik teline takılan martıya kurtarma operasyonu

Sinop'ta elektrik tellerine takılan martı için ekipler kurtarma operasyonu düzenledi.

Sinop'ta elektrik tellerine takılan martı için ekipler kurtarma operasyonu düzenledi.

Sinop'un Ada Mahallesi üzerinde sabah saatlerinde elektrik direğindeki tellere bir martı ayağından takıldı. Martıyı gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İlk önce bölgeye gelen itfaiye aracı, alanın dar olmasından dolayı bölgeye giremeyince bölgeye YEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kontrollü şekilde elektrik direğine çıkan YEDAŞ çalışanı, martının tele takılan ayağını kurtararak kendisiyle birlikte aşağıya indirdi. O anları bir mahalle sakini cep telefonuyla kaydetti. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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