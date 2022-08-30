Ayağına silindir düştü, hastanelik oldu 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ayağına silindir düşen talihsiz işçi hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ayağına silindir düşen talihsiz işçi hastaneye kaldırıldı. İş kazası, saat 18.20 sıralarında Muratlı OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; fabrikada kaynakçı olarak çalışan 45 yaşındaki H.K.'nın sol ayağının üzerine demir silindir düştü. Yaralanan işçiye ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaptı. Yaralı işçi daha sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Talihsiz kazaya ilişkin ise soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ OSB 3. Sayfa Haberler

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