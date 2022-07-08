Ayağına ip dolanan Leylek kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayağına ip dolanan Leylek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ayağına ip dolanan Leylek kurtarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ayağına ip dolanan ve uçamayan Leylek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ayağına ip dolanan ve uçamayan Leylek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Menteşe Ortaköy Mahallesi Camii kubbesindeki yuvasında ayağına ip dolanan ve uçamayan Leyleği gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Büyükşehir Menteşe İtfaiye ekipleri Camii kubbesindeki leyleğin ayağındaki ipleri çözerek kurtarmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı İtfaiye Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title